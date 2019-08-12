Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro kazanan Diagne, Katar ve Suudi Arabistan'a gitmek için 4.5 milyon euro maaş talep ediyor. Daha az bir paraya gitmeyeceğini belirten golcü futbolcunun tavrı ise Galatasaray yönetimini zorluyor.