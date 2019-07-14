Fransa'nın başkenti Paris'te "14 Temmuz Ulusal Bayramı" dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreni sırasında sarı yeleklilerin yaptığı eylemde 152 kişi gözaltına alındı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal bayram dolayısıyla askeri geçidin düzenlediği Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde sarı yeleklilerin yaptığı eylemde çıkan olaylarda 152 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların arasında sarı yeleklilerin liderlerinden Maxime Nicolle, Eric Drouet ve Jerome Rodrigues'in de bulunduğu kaydedildi.

Bu arada sarı yelekliler, askeri geçit töreninin ardından gösteri yasağına rağmen Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. Eylemciler ile polisin arasında gerginlik yaşanırken, polis birkaç barikatı ateşe veren ve bazı maddeler atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Yoğun güvenlik önlemlerin alındığı caddede göstericilerin polis tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldığı görüldü.

Polis, "14 Temmuz Ulusal Bayramı" kutlamaları çerçevesinde Champs-Elysees Caddesi dahil Paris'in önemli yerlerinde gösteri düzenlenmesini yasakladı.

Sarı yeleklilerin 16 Mart'ta Champs-Elysees Caddesi'nde yaptıkları gösteride şiddet olayları çıkmış ve mağazalar yağmalanmıştı. Polis, o günden bu yana caddede gösteri yapılmasına izin vermiyor.