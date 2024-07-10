Fransa'da seçim sonrası anketi: Halkın yüzde 74'ü ülkenin yönetilemez olduğunu düşünüyor

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Fransa'da erken genel seçimlerin ardından yapılan anket sonuçlarına göre, Fransızların yüzde 74'ü ülkenin yönetilemez olduğunu düşünüyor.

Elabe şirketinin, erken genel seçimlerin ardından Fransız BFMTV kanalı ve La Tribune gazetesi için yaptığı ankete göre, her 10 Fransızdan 7'si seçim sonuçlarından ve Meclisin siyasi dağılımından memnun değil.

Sol ittifakı Yeni Halk Cephesinin seçmenleri, seçim sonuçlarından en çok memnun olanlar olurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisine oy verenler ise en az memnun kesimi oluşturuyor.

Sol ittifakına oy veren her 10 seçmenden 6'sı seçim sonuçlarından memnunken, RN seçmeninin yüzde 94'ü bu sonuçlardan memnun değil. REKLAM Fransızların çoğu, 9 Haziran'da Ulusal Meclis feshedildikten sonra bu karara olumlu bakarken, seçimin ardından bu görüşleri değişti. MECLİSİN FESHEDİLMESİ Seçimden sonra halkın yüzde 65'i, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Meclisi feshederek yanlış bir karar aldığını düşünürken; yüzde 34'ü Macron'un bu kararını doğru bulduğunu ifade etti. Seçim sonuçları ve Meclis dağılımını gördükten sonra Fransızların yüzde 74'ü ülkenin yönetilemez olduğunu düşünürken, halkın yüzde 25'i aksi yönde fikir belirtti.

RN seçmeninin yüzde 93'ü, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partili seçmeninin yüzde 83'ü ülkenin yönetilemez olduğu kanaatini paylaşırken, bu durum iktidar ittifakı ve sol ittifakın seçmenlerinde yüzde 70'in altına geriliyor. Fransızlar sol ittifakı ve aşırı sağcı RN partisinin bu seçim sürecinden en güçlenerek çıkan siyasi oluşumlar olduğunu düşünürken, her 10 Fransızdan 3'üne göre seçimin bir kazananı bulunmuyor. REKLAM Vatandaşların sadece yüzde 5'i, iktidarın Cumhuriyet İçin Hep Birlikte ittifakını, "seçimden en güçlenerek çıkan siyasi oluşum" olarak görüyor.

Halkın yüzde 75'i, seçimlerin, Macron ve iktidar kanadı için bir "başarısızlık" olduğu kanaatini paylaşıyor. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.