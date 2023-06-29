Fransa'da onlarca genç, bu hafta başında Paris'in Nanterre banliyösünde polis tarafından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Kuzey Afrika kökenli bir genç için bugün düzenlenen yürüyüş sırasında çevik kuvvet polisiyle çatıştı.

Nahel isimli gencin anısına düzenlenen yürüyüş için toplanan gençlere çevik kuvvet polisi göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Cezayir asıllı Nahel, trafik çevirmesinde bir polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Macron, Nahel'in öldürülmesinin 'kabul edilemez' olduğunu belirtmişti. İçişleri Bakanı bugün ülke genelinde 40 bin polisin konuşlanacağını duyurdu.

Yetkililer sokağa çıkma yasağının düzeni yeniden sağlamayı amaçladığını belirtti.