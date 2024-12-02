Fransa'da Michel Barnier hükûmeti dağılma noktasında
Fransa'da hükûmet, bütçe anlaşmazlığı nedeniyle çöküşün eşiğine geldi. Muhalefetin güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi (RN) bütçe konusunda bazı değişiklikler talep ediyor. Le Pen, taleplerin yerine gelmemesi durumunda, hükûmete karşı sunulacak gensoruyu destekleyebileceklerini belirtti.
Fransa'da Başbakan Michel Barnier hükûmeti, bütçe sebebiyle sıkıntılı günler geçiriyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) başkanı Marine Le Pen, bütçe konusunda hükûmetle aynı fikirde olmadıklarını ve bazı talepleri olduğunu belirtti. Le Pen, taleplerinin yerine gelmemesi durumunda hükûmete karşı sunulacak gensoruyu destekleyeceklerini ifade etti.
Marine Le Pen, yaptığı açıklamada özellikle ilaçların geri ödemelerinde yapılması planlanan kesintilerin iptal edilmesini istediklerini belirtti. Le Pen, 2 Aralık günü 'X' üzerinden açıklamalarda bulunarak "İlaçların geri ödemesinin kaldırılması kabul edilemez." dedi.
Le Pen, ayrıca emekli maaşlarının enflasyon oranın artırılması gerektiği konusunda da kararlı açıklamalarda bulundu. Le Pen, bütçe konusunda müzâkerelere açık olduklarını ve bütün sorumluluğun başbakanda olduğunu söyleyerek tutumunu netleştirdi.