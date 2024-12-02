Fransa'da Başbakan Michel Barnier hükûmeti, bütçe sebebiyle sıkıntılı günler geçiriyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) başkanı Marine Le Pen, bütçe konusunda hükûmetle aynı fikirde olmadıklarını ve bazı talepleri olduğunu belirtti. Le Pen, taleplerinin yerine gelmemesi durumunda hükûmete karşı sunulacak gensoruyu destekleyeceklerini ifade etti.

Marine Le Pen, yaptığı açıklamada özellikle ilaçların geri ödemelerinde yapılması planlanan kesintilerin iptal edilmesini istediklerini belirtti. Le Pen, 2 Aralık günü 'X' üzerinden açıklamalarda bulunarak "İlaçların geri ödemesinin kaldırılması kabul edilemez." dedi.

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L'Aide médicale d'État coûte aujourd'hui entre 1,3 et 1,6 milliard d'euros à l'État. Le Gouvernement n'acceptait de baisser son budget que de 200 millions, alors que dans le même temps, il envisageait de dérembourser des médicaments. Ce n'est pas acceptable. pic.twitter.com/sapkyfwZbw — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 2, 2024 REKLAM Le Pen, ayrıca emekli maaşlarının enflasyon oranın artırılması gerektiği konusunda da kararlı açıklamalarda bulundu. Le Pen, bütçe konusunda müzâkerelere açık olduklarını ve bütün sorumluluğun başbakanda olduğunu söyleyerek tutumunu netleştirdi.