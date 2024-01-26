Fransa'da çiftçilerin protestosu sürüyor: Eylemler kontrolden çıkabilir uyarısı!
Fransa'da hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçilerin bazı kentlerde başlattıkları yol ve otoyolları kesme eylemi sürüyor. Eylemlerde dün 2 kişi daha yaralanırken, istihbarat servisleri eylemlerin kontrolden çıkma riskinin bulunduğu bildirdi
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Fransa'da çiftçi protestoları devam ediyor.
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Vergi politikaları ve düşen gelirler sebebiyle zor durumda olan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarına karşı tepkilerini göstermek amacıyla Albonda, Lyon ile Marsilya'yı bağlayan A7 Otoyolunu traktörlerle kapattı.
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Gelirlerinin azlığından şikayetçi olan çiftçiler, günlerdir Toulouse, Beauvais ve Agen gibi kentlerde yol ve otoyolları keserek hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.
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Ulusal basındaki haberlere göre, güneydeki Occitanie bölgesinde bulunan Montauban kentinde otoyol kesme eylemi sırasında seyir halindeki aracın saman balyasına çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Çiftçiler, Lyon kentine girişi sağlayan A42 otoyolunu da trafiğe kapattı.
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Bretonya bölgesinde balıkçılar da çiftçilerin eylemine destek verdi. Bölgede Rennes kentinde çiftçilerin valilik önünde düzenleyeceği gösterinin kortejine 150 balıkçı da katıldı.
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EYLEMLER KONTROLDEN ÇIKABİLİR
İstihbarat servisleri, çiftçilerin eylemlerinin kontrolden çıkma riskinin bulunduğunu belirtti.
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Fransa Başbakanı Gabriel Attal, eylemlerle ilgili durumu görüşmek üzere kabinesiyle bir araya gelecek.
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Ariege vilayetinin Pamiers kentinde 23 Ocak'ta çiftçilerin yolu araç trafiğine kapattıkları sırada meydana gelen trafik kazasında aynı aileden iki kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi yaralanmıştı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.