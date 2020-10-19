Brigitte Marie-Claude Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşidir.
Brigitte Macron, Fransa'nın Amiens kentinde 1953 yılında dünyaya geldi. 22 Haziran 1974'te bankacı André Louis Auzière ile evlendi ve üç çocuğu oldu.
Brigitte Auzière, Amiens'de bir Cizvit lisesi olan La Providence'de Fransızca ve Latince'yi öğretti. Şimdiki eşi Emmanuel Macron da o lisedendi.
Macron'un edebiyat derslerine girdi ve katıldığı tiyatro sınıfından sorumluydu. André Louis Auzière ile boşandıktan sonra Macron ile evlendi.
Brigitte Macron, kocasının kampanyasında aktif bir rol oynamıştır ve bir üst danışman 'Varlığı onun için önemlidir' demiştir.
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