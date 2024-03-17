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        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya'ya karşı kara operasyonu düzenlemek zorunda kalabiliriz

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya'ya karşı kara operasyonu düzenlemek zorunda kalabiliriz

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşı için asker gönderme ihtimaliyle ilgili konuştu. Macron, gerektiği takdirde "Kara operasyonu düzenlemek zorunda kalabiliriz" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:10
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        Macron'dan Rusya'ya karşı operasyon sinyali
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir kez daha Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinden bahsetti. Macron, Le Parisien gazetesine dün yayımlanan röportajda kara operasyonu düzenleyebileceklerini söyledi.

        Fransa lideri, "Bunu istemiyorum ve başlatan taraf olmayacağım ama belki bir noktada, Rus kuvvetlerine karşı koymak için nerede olursa olsun kara operasyonu düzenlemek zorunda kalabiliriz" dedi. Macron, "Fransa buna muktedirdir" diye konuştu.

        ATEŞKES İSTENECEK

        Macron, dün YouTube'da yayımlanan bir röportajdaysa Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesle ilgili yorumlarda bulundu.

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        Fransa Cumhurbaşkanı, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları süresince iki ülke arasında ateşkes sağlanmasını isteyeceklerini söyledi.

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        "TEK BİR İNANCI PAYLAŞIYORUZ"

        Kiev'e asker gönderme ve uzun menzilli füze yollama başlıkları, Avrupa ülkeleri arasında görüş ayrılıklarına sebep olmuştu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, daha önce de Ukrayna'ya asker gönderilebileceğinin söyleyen Macron'a karşı çıkmıştı.

        Macron, Scholz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, iki gün önce Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada başından beri Ukrayna'yı desteklediklerini ancak Rusya ile savaşta olmadıklarını vurgulayan Scholz, ortak hedefin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini etkili şekilde savunabilmesi olduğunu kaydetmişti.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna konusunda birlik çağrısında bulunarak "Tek bir inancı paylaşıyoruz" diye konuşmuştu. Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Macron, "Mümkün olduğu kadar Ukrayna'yı ve Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğiz ve gerilimi tırmandıracak hiçbir girişimde bulunmayacağız" demişti.

        Polonya Başbakanı Donald Tusk ise toplantıdaki atmosferin, Avrupa başkentleri arasında büyük anlaşmazlıklar veya fikir ayrılıklarının bulunduğu yönündeki söylentilerin doğru olmadığını çok açık şekilde gösterdiğini söylemişti.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

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