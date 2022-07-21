Fransa Bisiklet Turu’nda son iki senenin şampiyonu Tadey Pogacar ile bu seneki turda halen sarı mayoyu taşıyan Jonas Vingegaard bugünkü etapta sportmenlik örneği sergiledi.

Etabın son 28 kilometresindeki iniş sırasında Pogacar düştü. Yüreklerin ağza geldiği düşüşün ardından kısa sürede ayağa kalkan Sloven sporcu, bisikletine bindi ve atağını sürdürdü. Bu sırada sarı mayonun sahibi Danimarkalı Vingegaard ise düştükten sonra ayağa kalkan rakibini bekledi. Pogacar da yetiştiği rakibinin elini sıkarak bu sportmen davranışa yarış sırasında teşekkür etti.

ETABI DA KAZANDI

Yaralı halde yarışa devam eden Pogacar’ın enerjisi bitiş çizgisine 4 km kala düştü. Böylece Vingegaard, centilmence yarıştığı etabın da galibi oldu.