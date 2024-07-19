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        Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabı Tadej Pogacar'ın

        11. Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabını, BAE Emirates takımından Tadej Pogacar kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 19:45 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:45
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        Fransa'da 19. tur Pogacar'ın!
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        BAE Emirates takımından Tadej Pogacar, 111. Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabını zirvede tamamladı.

        Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Embrun ile Isola 2000 arasındaki 144,6 kilometrelik etapla devam edildi.

        Etabı 4 saat 4 dakika 3 saniyede bitiren Pogacar, ABD'li Matteo Jorgenson (Movistar) ve Büyük Britanyalı Adam Yates'in (Jayco-AlUla) önünde birinci oldu.

        Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Sloven bisikletçinin en yakın takipçisiyle arasında 5 dakika 3 saniye fark bulunuyor.

        Turun 20. etabı, yarın Nice ile Col de la Couillole arasındaki 132,8 kilometrelik parkurda yapılacak.

        2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

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        Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

        1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 78 saat 49 dakika 20 saniye

        3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +5 dakika 3 saniye

        3. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +7 dakika 1 saniye

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