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        Haberler Spor Tenis Fransa Açık'ta Rafael Nadal şoku! İlk turda elendi - Tenis Haberleri

        Fransa Açık'ta Rafael Nadal şoku! İlk turda elendi

        Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ile tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner ikinci tura yükseldi. Turnuvayı en çok kazanan tenisçi unvanını elinde bulunduran İspanyol raket Rafael Nadal ise Alexander Zverev'e mağlup olarak, kariyerinde ilk kez Roland Garros'a ilk turda veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 20:33 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:49
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        Nadal'dan Fransa Açık'a erken veda!
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        Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ile tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner, Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ikinci tura adını yazdırdı.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ikinci gününde korta çıkan Polonyalı Swiatek, ilk turda elemelerden gelen Fransız sporcu Leolia Jeanjean ile karşılaştı.

        Toplam 61 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Swiatek, ikinci tura çıktı.

        ABD'li Coco Gauff (3), Çek Marketa Vondrousova (5), Tunuslu Ons Jabeur (8) ilk turda rakiplerini iki sette turnuva dışında bıraktı.

        NADAL, İLK KEZ İLK TURDA ELENDİ

        Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Christopher Eubanks'ı 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.

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        4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, ilk turda turnuvayı 14 kez kazanan 38 yaşındaki İspanyol Rafael Nadal ile karşı karşıya geldi.

        Toplam 3 saat 5 dakika süren mücadelede Nadal'ı 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) yenen Zverev, ikinci tura çıktı.

        İspanyol raket, Fransa Açık'a ilk kez ilk turda veda ederken, Zverev ise Nadal'ı bu turnuvada Robin Söderling ve Novak Djokovic'in ardından yenmeyi başaran üçüncü isim oldu.

        9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da ilk turda Macar Marton Fucsovics, 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle geçti.

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