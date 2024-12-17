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        Haberler Dünya Fransa 12 yıl sonra Şam Büyükelçiliğine bayrak çekti | Dış Haberler

        Fransa 12 yıl sonra Şam Büyükelçiliğine bayrak çekti

        Fransa, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan ve ülkedeki iç savaş nedeniyle 12 yıldır kapalı olan büyükelçiliğine yeniden bayrak çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 15:58 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:58
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        Fransa Şam Büyükelçiliğine bayrak çekti
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        Suriye'de Heyet Tahrir El Şam grubunun Şam'ı ele geçirerek Esad yönetimini devirmesi, Suriye'de yeni bir dönem başlattı.

        Fransa, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan ve ülkedeki iç savaş nedeniyle 12 yıldır kapalı olan büyükelçiliğine bayrak çekti.

        Fransa, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından siyasi ve güvenlik durumunu değerlendirmek üzere bugün Suriye'ye bir diplomat ekibi gönderdi. Ancak ekibin Şam'da kalmayacağı ve bu hamlenin büyükelçiliğin yeniden açıldığı anlamına gelmediği vurgulandı.

        Esad ile bağlarını 2012 yılında koparan Fransa, Suriye'de siyasi geçiş sürecinin Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan çerçeve doğrultusunda güvenilir ve kapsayıcı olması gerektiğini ifade ediyor.

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        #Fransa
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