Frankfurt- Bayern Münih Bundesliga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Frankfurt- Bayern Münih maçı için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Bavyera ekibi Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 kaybetti. Öte yandan Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi maçında temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1 mağlüp etti. Avrupa maçlarının bitimiyle her iki takımda gözlerini Bundesliga'da oynayacağı maça çevirdi. Peki, Frankfurt- Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...