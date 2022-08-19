Everton Menajeri Frank Lampard, Beşiktaş'ın prensipte anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Dele Alli için açıklamalar yaptı.

Oyuncunun transfer konusundaki kararlarına saygı duymaları gerektiğini vurgulayan Lampard, transfer için bazı şartların da oluşması gerektiğini dile getirdi.

İngiliz menajerin açıklaması şöyle:

"Kamuoyunda görüldüğü üzere Dele'ye ilgi var ve değerlendirmemiz gereken bir konu. Herkes için sağlıklı şartlar oluşmalı. Bence, onun kariyeri hakkındaki görüşlerine saygı göstermeliyiz."