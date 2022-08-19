"Dramatik düşüş" başlığıyla verilen haberde; Alli'nin bir dönem Premier Lig'de Ronaldo, Lampard, Gerrard, Beckham ve Scholes’tan daha iyi olduğuna vurguyapılarak, "Yıldızlardan daha iyi bir rekora sahipti. Türkiye’ye gitmesi dramatik" denildi.