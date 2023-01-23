Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde yeni görev

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13'üncü Uluslararası Suç ve Ceza Fi̇lm Festi̇vali̇’nin Uzun Metraj Fi̇lm Program Di̇rektörü Franck Finance-Madureira olduğu duyuruldu. Finance-Madureira, festivalin uzun metraj film programı ve jüri yapısını oluşturmak için Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci ile yakın işbirliği içinde çalışacak.

Franck Finance-Madureira

Franck Finance-Madureira kimdir?

Sinema yazarı ve eleştirmeni olan Franck Finance-Madureira, yaşamını Paris ve Lizbon’da sürdürüyor. Fransızca yayınlanan FRENCHMANIA';nın baş editörü olan Finance-Madureira, aynı zamanda TÊTU dergi ve web sitesi için sinema ve kültür yazıları yazıyor. Aynı zamanda 2010'da kurucusu olduğu Cannes Film Festivali, QUEER PALM'in başkanlığını sürdürüyor.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, sanatın ve bilimin çarpıcı dilini kullanarak insan hak ve özgürlükleri bağlamında adalet konusunda toplumsal etki yaratmayı amaçlayan, sosyo-kültürel yaşamın zenginleşmesine çalışan tematik bir festivaldir. İlk kez 2011'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin öncülüğü ile başlayan film festivali dünya sinemasından örneklerle adalet konulu filmleri seyirci ile buluşturarak sinema,hukuk, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimlerinin temsilcileri ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte geniş bilimsel bir tartışma platformu oluşturmuştur. Bilimsel bir platformla sinema dünyasını bir araya getiren tematik film festivali özelliğini koruyan festival, her yıl İstanbul’da akademisyenlerin, sinemacıların ve sinemaseverlerin katılımıyla izleyicinin adalet konusunda düşünmesini, tartışmasını ve gelecek için kararlar almasını teşvik etmektedir. Akademik katılım ile yapılan festival her yıl ele alınan adalet konularında yapılan sunumlardan oluşan bir kitap yayınlayarak, adalet tartışmalarını kalıcı olmasına çalışmaktadır.

Prof. Dr. Bengi Semerci - Prof. Dr. Adem Sözüer

HERKES İÇİN ADALET

Uluslararası yarışmalar, uluslararası akademik program ve film gösterimlerinin yanı sıra, film endüstrisine yönelik hazırladığı VisionIST Endüstri Günleri ile genç sinemacıları desteklemek ve sinema sektörünün gelişimine katkıda bulunmak için çaba harcamaktadır. Festivalin 13 yıldır sürdürdüğü mottosu 'Herkes için Adalet'tir. Festivalin 12'nci yılında jüri başkanlığını, 2012'de Berlinale’de 'Just the Wind' filmiyle Gümüş Ayı kazanmış olan Bence Fliegauf’un yaptığı uzun metraj film jürisi, 12'nci Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj En İyi Film Ödülü’nü Alexandru Belc tarafından yönetilen 'Metronom' filmine, jüri özel ödülünü ise Emin Alper’in yönettiği 'Kurak Günler'e vermişti.

13'ncü Uluslararası Suç ve Ceza Fi̇lm Festi̇vali̇, 17 - 23 Kasım 2023 arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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