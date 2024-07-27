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        Haberler Dünyadan Francis Ford Coppola'nın sette figüranları öptüğü görüntüleri ortaya çıktı

        Francis Ford Coppola'nın sette figüranları öptüğü görüntüleri ortaya çıktı

        'Megalopolis' filminin mayıs ayında Cannes Film Festivali'ndeki dünya prömiyeri öncesinde, filmin yönetmeni Francis Ford Coppola'ya setteki bazı kadınlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu suçlaması yöneltilmişti. Şimdi Coppola'nın Megalopolis figüranlarını öptüğü görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 18:17 Güncelleme: 27.07.2024 - 18:17
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        • 1

          Mayıs ayında 'Megalopolis' filminin Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapmasından hemen önce, skandal bir suçlamada bulunulmuştu.

          Filmin yönetmeni Francis Ford Coppola, setteki bazı kadınlara karşı uygunsuz davranışlarla suçlanmıştı.

          O dönem The Guardian Gazetesi'ne konuşan görgü tanıkları, 85 yaşındaki Francis Ford Coppola'nın bir gece kulübü sahnesini çekerken bazı üstsüz ve üzerinde az kıyafet olan kadın figüranları öpmeye çalıştığını söylemişti.

          Birkaç kaynak, ünlü yönetmenin kadın oyunculara ve ekip üyelerine "eski usul" davrandığını, hatta birkaçını kucağına oturtmak için kendine doğru çektiğini söylemişti.

        • 2

          Variety Dergisi, bu uygunsuz davranışlara tanık olanların öpüşme iddiasını doğrulayan iki görüntü elde etti. Söz konusu görüntüleri, bir ekip üyesi çekmişti ve Francis Ford Coppola, gece kulübü sahnesinde figüranlık yapan kadınları öperken görülüyordu.

          İddiaya göre Francis Ford Coppola, yönetmenliğini yaptığı filmin setinde birkaç kadını öpmek ve kucaklamak için yerinden fırlıyordu. Çoğu zaman istemeden de olsa kendini çekimin içine sokuyor ve böylece çekimi bozuyordu.

          Setten bir kaynak, bu davranışı "alışılmadık" olarak nitelendirdi.

        • 3

          Birden fazla çekimin ardından Francis Ford Coppola'nın mikrofona geçtiği ve odadaki herkese; "Üzgünüm, eğer yanınıza gelip sizi öpersem, bunun yalnızca benim zevkim için olduğunu bilin" dediği iddia edildi.

        • 4

          "ÇOK UTANGACIM"

          The Guardian, 'Megalopolis'in yapım aşamasındayken yönetmenin eşi Eleanor Coppola'nın hastalandığını kaydetti. Bir sözcü, filmin yapımı sırasında, eşinin hastalığı yönetmen Coppola'nın orada olmasını engelleyene kadar sette kaldığını söyledi. Eleanor Coppola, nisan ayında hayatını kaybetti.

          Francis Ford Coppola, geçen ay New York Times'ın, Guardian Gazetesi'nde çıkan olayı sorması üzerine iddiaları yalanlamak için "Duygularını dokunarak gösteren biri değilim, çok utangacım" ifadesini kullanmıştı.

        • 5

          "FİLMİN ATMOSFERİ İÇİN GEREKLİYDİ"

          Bu arada yönetici ortak yapımcı Darren Demetre, fiziksel teması kabul eden bir açıklama yaparak yönetmeni savunmaya çalışmıştı. Demetre, "Francis'in sette dolaşarak sahnenin ruhunu oluşturmak için oyunculara ve arka plandaki oyunculara nazikçe sarılıp yanaklarından öptüğü, Studio 54 benzeri bir kulüp sahnesi çektiğimiz iki gün vardı. Film için çok önemli olan kulüp atmosferine ilham vermenin ve yaratmanın yolu buydu" demişti.

          Demetre, proje süresince herhangi bir taciz veya kötü davranış şikâyetinden haberdar olmadığını da sözlerine eklemişti.

        • 6

          KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ GİZLİ TUTULDU

          The Guardian'ın haberinde, 120 milyon dolar bütçeli filmin tamamını kendisi finanse eden Francis Ford Coppola'nın setteki diğer profesyonel olmayan davranışlarına da değinildi.

          Bir kaynak, Francis Ford Coppola figüranları öpüp kucakladığında birbirlerine rahatsızca baktıklarını, ancak kimsenin itiraz etmediğini veya müdahale etmeye çalışmadığını söyledi.

          Söz konusu sahneyi takip eden günlerde yapım ekibinden bir kaynak, kıdemli ekip üyelerinin öpüşme videolarının basına sızdırılmasından endişe duyduklarını ve bu nedenle gizlilik anlaşmalarında kamera arkası görüntülerini paylaşmayacaklarını belirttiklerini aktardı.

          Ortaya çıkan set görüntüleri hakkında Coppola cephesinden yeni bir açıklama gelmedi.

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