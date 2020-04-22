Trileçe son yıllarda ülkemizde oldukça popüler olmuş Balkanlardan bize gelmiştir. Meyveli olanlar karamellisine oranla daha hafiftir. Balkanlardan soframıza gelen bu lezzetin Frambuazla uyumunu mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.

Frambuazlı Trileçe Malzemeler;

Keki için:

Keki Islatmak için:

Üzeri için:

Frambuazlı Trileçe Nasıl Yapılır?