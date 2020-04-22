Trileçe son yıllarda ülkemizde oldukça popüler olmuş Balkanlardan bize gelmiştir. Meyveli olanlar karamellisine oranla daha hafiftir. Balkanlardan soframıza gelen bu lezzetin Frambuazla uyumunu mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.
Frambuazlı Trileçe Malzemeler;
Keki için:
- 5 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Keki Islatmak için:
- 4 su bardağı süt
- Yarım su bardağı şeker
- 200 ml krema
Üzeri için:
- 450 gram frambuaz
- 7 yemek kaşığı şeker
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası- 1 çay bardağı suda çözdürülmesi gerek
- 1 su bardağı su
- 1 paket vanilya
Frambuazlı Trileçe Nasıl Yapılır?
- Bir kap içerisinde şeker ve yumurta köpük olana kadar karıştıralım.
- Kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip çırpmaya devam edelim.
- Yağlı kâğıt serili dikdörtgen şeklindeki kapa hamur harcımızı dökelim.
- 160 derecede ısıttığımız fırında 40 dakika kadar pişirelim.
- Kek pişedursun keki ıslatmak için kullanacağımız krema, şeker ve sütü bir kapta çırpıp buzdolabına kaldıralım.
- Tatlımızın üzerine kullanacağımız frambuazı bir tencereye alıp üzerine su ve şeker ekleyerek buzdolabında dinlendirmeye alalım.
- Bir saat buzdolabında dinlenmesi gerekiyor.
- Kekimizin piştiğini kürdan batırarak kontrol edelim.
- Pişen keki ilk sıcaklığını atması için dinlendirelim.
- Ilıklaşan keki yağlı kâğıt yardımıyla ters çevirerek kâğıttan kurtaralım.
- Tekrar öteki yüzüne çevirerek tepsiye yerleştirelim.
- Kekin tüm yüzeyine kürdanla delikler açalım.
- Daha önceki keki ıslatmak için yaptığımız karışımı kekin üstüne döküp katman halinde yayalım.
- Buzdolabında beklettiğimiz frambuaz karışımını alıp üzerine suyla açtığımız nişastayı dökerek ocağa koyalım.
- Ocakta kaynayan karışımı tel çırpıcıyla karıştırarak pişirelim.
- Pişince içine vanilyasını ekleyelim.
- Frambuaz karışımı ılıklaşınca kekin üzerinde gezdirelim ve üzerini tamamen kaplayalım.
- Tatlı tamamen soğuyunca buzdolabına kaldıralım ve en az 3-4 saat dinlendirelim.
- Dilediğinizle süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!