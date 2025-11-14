Habertürk
        Fragmanı ve afişi yayınlandı

        Yapımını TAFF Pictures'ın üstlendiği, hikâyesi; Oğuzhan Koç'a, senaryosu; Aksel Bonfil'e ait ve yönetmen koltuğunda Mali Ergin'in oturduğu 'Bugün Güzel' filminin fragmanı ve afişi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 20:50 Güncelleme: 14.11.2025 - 20:50
        Fragmanı ve afişi yayınlandı
        12 Aralık’ta vizyona girecek 'Bugün Güzel', hayattaki zorluklara mizahi bir dille yaklaşırken, aşkın ve dostluğun iyileştirici gücünü ele alıyor. Yayınlanan fragmandaki görüntüler, bu yılın en sıcak ve en içten hikâyelerinden birinin beyazperdeye taşınacağının habercisi oldu.

        Sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan televizyon programcısı Ali Candemir’in (Oğuzhan Koç) hayatı, beyin sapında gelişen bir tümör teşhisi almasıyla aniden altüst olur. Ali’nin hayatına neşesi, doğallığı ve güçlü sezgileriyle dokunan Güneş (Ayça Ayşin Turan), cesareti ve umuduyla Ali’nin karanlığına ışık tutar. Bu süreçte Ali’nin yanında her zaman olduğu gibi en yakın dostu Volkan (İbrahim Selim) ve işine olan bağlılığıyla tanınan menajeri Ceren (Neslihan Arslan) de vardır.

        Ali’yi hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlu ama bir o kadar da bambaşka bir yolculuğa çıkaran film, izleyicilere de 'bugün hala güzel bir gün olabilir' hissini aşılayacak.

        Hayatın acı tatlı gerçeklerinin üstesinden gelmenin yollarını farklı bir bakış açısıyla beyazperdeye taşıyacak filmin başrollerini Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim ve Neslihan Arslan paylaşıyor. Filmin zengin kadrosunda ayrıca Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz ve Emre Aslan yer alıyor.

        #Bugün Güzel

