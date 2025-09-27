Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Fotokapana yakalandılar: 170 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Bozayı vuran kaçak avcılar fotokapana yakalandı: 170 bin TL ceza

        Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanda bozayıyı vuran 2 kaçak avcı fotokapana yakalandı. Ayının öldüğünü belirleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen kaçak avcılara toplam 170 bin TL idari para cezası kesti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 10:32 Güncelleme: 27.09.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fotokapana yakalandılar: 170 bin TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'da ormanda bozayı vuran kaçak avcılara toplam 170 bin TL ceza para cezası kesildi.

        Olay, önceki gün Ulus ilçesindeki ormanda yaşandı. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele için ormanın belirli noktalarına fotokapan yerleştirdi.

        Fotokapan görüntülerini izleyen ekipler, 2 avcının fenerle ışık tuttukları bozayıya tüfekle ateş ettiğini, ayının vurulup öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, araç plakasından bozayıyı vuranların R.Ü. ve İ.D. olduğunu tespit etti.

        R.Ü. ve İ.D.'ye avlanması yasak yaban hayvanları öldürme yasası kapsamında toplam 170 bin TL idari para kesilip, haklarında adli işlem başlatıldı. Bozayı ise ekipler tarafından ormana gömüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bartın haberleri
        #bozayı
        #kaçak avcı
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        7’nci kattan düşen inşaat işçisi öldü! O anlar kamerada
        7’nci kattan düşen inşaat işçisi öldü! O anlar kamerada
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Habertürk Anasayfa