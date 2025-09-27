Fotokapana yakalandılar: 170 bin TL ceza

Bartın'da ormanda bozayı vuran kaçak avcılara toplam 170 bin TL ceza para cezası kesildi.

Olay, önceki gün Ulus ilçesindeki ormanda yaşandı. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele için ormanın belirli noktalarına fotokapan yerleştirdi.

Fotokapan görüntülerini izleyen ekipler, 2 avcının fenerle ışık tuttukları bozayıya tüfekle ateş ettiğini, ayının vurulup öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, araç plakasından bozayıyı vuranların R.Ü. ve İ.D. olduğunu tespit etti.

R.Ü. ve İ.D.'ye avlanması yasak yaban hayvanları öldürme yasası kapsamında toplam 170 bin TL idari para kesilip, haklarında adli işlem başlatıldı. Bozayı ise ekipler tarafından ormana gömüldü.