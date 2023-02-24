Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken, 8 Ekim'de erken saatlerde Kırım'da Kerç Köprüsü üzerinde bir patlama meydana geldi.
Patlamanın petrol yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu gerçekleştiği ifade edilirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in konu ile ilgili bilgilendirildiği de belirtildi. Ukrayna'dan Kerç Köprüsü'nden patlamaya ilişkin ilk açıklamada ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak "Kırım, köprü, daha başlangıç. Yasadışı olan her şey yok edilmeli" dedi. Rusya olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.