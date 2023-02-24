Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat 2022'den itibaren 11 bin 327 yeni yaptırıma maruz kaldı.

Savaşın öncesinden bu yana Rusya'ya uygulanan yaptırımların toplam sayısı ise 14 bin 22'ye ulaştı. Rusya bu sayıyla, 4 bin 268 yaptırımın uygulandığı İran'ı, 2 bin 643 yaptırıma maruz kalan Suriye'yi ve 2 bin 133 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore'yi geride bıraktı.