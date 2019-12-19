Fotoğraflarla 'estetik' tuzağına dikkat

19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, güzellik merkezinde yaptırdığı estetik sonucu dudağında zarar oluştuğu iddia edilen Songül Uzunoğlu'nun durumuyla estetik ameliyatların yeniden gündeme geldiğini söyledi.
Estetik dünyasının büyük bir "pasta" olduğunu ifade eden Özkan, bu pastanın da işin sağlıktan çok ticari yönünü düşünenlerin iştahını kabarttığını dile getirdi.
AA'nın haberine göre; Estetik operasyonların bu nedenle ilgisiz ve bilgisiz kişiler tarafından yapılmaya başlandığını vurgulayan Özkan, güzellik merkezlerinin sağlık hizmeti vermeye başladığını, bu merkezlerde çok ciddi şekilde mağdur olan hastaların kendilerine başvurduğunu ifade etti.
DİŞ HEKİMLERİ, KUAFÖRLER BİLE ESTETİK YAPIYOR
Çok vahim tablolarla kendilerine gelen kişilerin olduğuna işaret eden Özken, şöyle konuştu: "Estetik mağduru kişiler, haklarını adliyede arıyor. Biz de bilirkişi olarak görev yapıyoruz. Çok farklı vakalarla karşılaşıyoruz. Kendi alanı olmayıp da başka alanlarda ameliyat yapan hekimler, diş hekimleri, kuaförler bile estetik ameliyat yapıp, insanların yüzünü, göğüslerini bozuyor. Bu vakalar sonra eski hallerine dönmek için bize başvuruyorlar. Sonrasında orijinal dokularını bile elde edemiyoruz. Yanlış işlemler bazen ölümle bile sonuçlanabiliyor. Bu ameliyatları yapacak insanların ciddi eğitimden geçmesi gerekiyor. Aldıkları bir sertifika bu ameliyatları yapmak için yetersiz."
AMELİYATLARIN DÖNÜŞÜ OLMUYOR
Özkan, estetik operasyonlar için sosyal medyanın çok tehlikeli olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Sosyal medya bu anlamda insanların kötü kullandığı bir mecra. Buradaki reklamlarda hastaları 'Hollywood yanağı, Fransız askısı' gibi cazip benzetmelerle kandırıyorlar. Hastalar sosyal medyadaki fotoğraflara göre yer seçimi yapıyor. Oradaki fotoğrafların çoğu da photoshoplu. Sosyal medyadaki fotoğraflara bakılarak estetik olunmamalı. Bu ameliyatların maalesef dönüşü olmuyor. Estetik ameliyatlar dışarıdan bakıldığı zaman basit gibi görülüyor, aslında çok ciddi ameliyatlar. Ameliyatı yaparken 'O bölgenin damarlanması nasıl, bir komplikasyon gelişirse nasıl baş edilebilir?' gibi her şeyi düşünüyoruz. Plastik cerrahlar dışında bunun eğitimini alan doktor yok. Yanlış estetik uygulamaları sonucu bize en sık göz ve meme estetiği mağduru hastalar başvuruyor. Gözlerini, memelerini kaybetme noktasına gelebiliyorlar. Her hafta estetik mağduru 2-3 hasta bize başvuruyor. "Özkan, son yıllarda erkeklerin de estetiğe ilgi gösterdiğini kaydetti.
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