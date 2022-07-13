Bu konuda çok yoğun bir talep var. Fotoğraf çekmek için kanyona gelen birçok dalgıç oluyor. Bizler de dalıcılarımıza rehberlik ediyoruz, hem canlıların hem de kanyonların olduğu bölgede fotoğraf çekmek için dalışlar yapıyoruz" diye konuştu.