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Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

Yaklaşık 8-13 metre derinliğe inen dalgıçlar, kanyonların yanı sıra vatoz, aslan balığı, asker balığı ve denizatı gibi canlıları görüntüleme fırsatı buluyor

13.07.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nin 10-15 metre açıklarında, yaklaşık 8 metre derinlikteki kanyonlar, su altı fotoğrafçılarının kadrajını süslüyor.

  • AA'nın haberine göre sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridiyle Mersin'de, mavi suların derinliklerine inen dalgıçlar, su altı kanyonlarının güzelliklerini kayıt altına alıyor.

     

  • Yaklaşık 2 kilometrelik alanı kapsayan su altı kanyonları, doğal resif olmanın yanı sıra çok sayıda deniz canlısına da ev sahipliği yapıyor. Su altı kanyonları, dip yapısı ve çeşitli deniz canlılarını barındırmasıyla, fotoğraf tutkunları için doğal stüdyo görevi de görüyor.

     

  • Yaklaşık 8-13 metre derinliğe dalan dalgıçlar, kanyonların yanı sıra vatoz, aslan balığı, asker balığı ve denizatı gibi canlıları da görüntüleme fırsatı buluyor. Fotoğraf tutkunları da gerekli dalış eğitimlerini aldıktan sonra bölgede mavi suların derinliklerine inerek, su altı canlılığına tanıklık ediyor.

     

  • "FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN DALIŞLAR YAPIYORUZ"

    Atlantis Dalış Merkezi eğitmenlerinden Ertuğrul Çete, kanyonların bölgedeki vazgeçilmez dalış noktalarından olduğunu söyledi.

     

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