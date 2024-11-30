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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Katar GP'de 'pole' pozisyonu Max Verstappen'in - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Katar GP'de 'pole' pozisyonu Max Verstappen'in

        Formula 1 Katar Grand Prix'sinde sıralama turlarını şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Max Verstappen ilk sırada tamamladı. Lusail Pisti'ndeki dev yarış, 1 Aralık Pazar akşamı TSİ 19.00'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 22:22 Güncelleme: 30.11.2024 - 22:22
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        Katar'da 'pole' pozisyonu Verstappen'in
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. etabı Katar Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

        Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.520 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

        Verstappen'in 0.055 saniye arkasında Büyük Britanyalı George Russell (Mercedes) ikinci, 0.252 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.

        Katar Grand Prix'si yarın saat 19.00'da koşulacak.

        Las Vegas'ta geçen hafta sonu gerçekleştirilen yarışta pilotlar klasmanı liderliğini garantileyen Verstappen, kariyerinin 4. şampiyonluğunu ilan etmişti.

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