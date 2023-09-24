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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de markalar şampiyonu Red Bull Racing! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de markalar şampiyonu Red Bull Racing!

        Red Bull Racing, Max Verstappen'in galibiyete uzandığı Japonya Grand Prix'sinin ardından 2023 Formula 1 markalar şampiyonluğunu garantiledi. Avusturyalı ekip, üst üste 2, toplamda 6'ncı kez Formula 1'in en büyüğü oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:10
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        Formula 1'de şampiyon Red Bull!
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        Formula 1'de 2023 sezonu markalar şampiyonu Red Bull Racing takımı oldu.

        Max Verstappen'in Japonya Grand Prix'sini kazanıp takımına 26 puan kazandırmasıyla birlikte Red Bull, sezonun bitimine 6 yarış kala markalar şampiyonluğunu garantiledi.

        Verstappen'in, 1.30.58.421'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçtiği yarışı McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ikinci, takım arkadaşı Avustralyalı sürücü Oscar Piastri ise üçüncü bitirdi.

        Avusturya takımı böylece üst üste 2'nci, toplamda 6'ncı kez Formula 1'in zirvesine çıktı.

        FORMULA 1 TARİHİNE GEÇTİLER!

        Milton Keynes merkezli ekip, Formula 1 tarihinde 6 yarış kala mutlu sona ulaşan ilk takım oldu.

        Red Bull pilotu Verstappen ise Japonya GP zaferiyle galibiyetlerine yenisini eklemesine rağmen sürücüler şampiyonluğunu resmi olarak ilan edemedi.

        Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

        Pilotlar

        1. Max Verstappen (Hollanda): 400 puan

        2. Sergio Perez (Meksika): 223

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190

        4. Fernando Alonso (İspanya): 174

        5. Carlos Sainz (İspanya): 150

        Takımlar

        1. Red Bull: 623

        2. Mercedes: 305

        3. Ferrari: 285

        4. Aston Martin: 221

        5. McLaren: 172

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