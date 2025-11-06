Habertürk
        Formula 1'de 4 etap, 3 pilot, 1 şampiyonluk koltuğu! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de 4 etap, 3 pilot, 1 şampiyonluk koltuğu!

        Formula 1'de sezona damga vuran Lando Norris ve Oscar Piastri ile Max Verstappen'in kıyasıya rekabetine sahne oluyor. Pilotlar klasmanında lider Norris ile üçüncü sıradaki Verstappen'in arasında 36 puan fark bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:25
        Formula 1'de 4 etap, 3 pilot, 1 şampiyonluk koltuğu!
        Formula 1'de 2025 yılı, sezona damga vuran McLaren sürücüleri Lando Norris ve Oscar Piastri ile Red Bull pilotu Max Verstappen'in kıyasıya rekabetine sahne oluyor.

        Formula 1 tutkunları, son 4 etap göz önüne alındığında geride kalan 15 yılda 3 pilotun dahil olduğu en yakın puan tablosuna tanıklık ediyor.

        Takımlar klasmanında üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden McLaren'da Büyük Britanyalı Norris 357 ve Avustralyalı Piastri 356 puanla pilotlar sıralamasında ilk iki basamakta bulunuyor.

        Red Bull'da son 4 yılın şampiyonu Hollandalı Verstappen ise bitime 4 etap kala 321 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

        İLK ÜÇ PİLOTU 36 PUAN AYIRIYOR

        Pilotlar klasmanında lider Norris ile üçüncü sıradaki Verstappen'in arasında 36 puan fark bulunuyor.

        Şampiyonada 2010'daki 20 puanlık farktan bu yana 3 pilotun dahil olduğu en çekişmeli sezon yaşanıyor.

        Bir ara 100 puandan fazla geriye düşen Verstappen'in son dönemdeki yükselişi, son 15 yılın en yakın sezon sonu mücadelesine sebep oldu.

        Organizasyonda 2010'dan itibaren son 4 etap öncesi ilk 3 sırayı ayıran puan farkları şöyle:

        Sezon Puan farkı
        2010 20
        2011 122
        2012 48
        2013 120
        2014 73
        2015 73
        2016 101
        2017 62
        2018 124
        2019 115
        2020 120
        2021 127,5
        2022 114
        2023 265
        2024 71
        2025 36

        NORRIS HAFTALAR SONRA ZİRVEYE YERLEŞTİ

        Lando Norris, sezonun ilk 4 etabında pilotlar klasmanının zirvesinde yer aldı.

        Şampiyonanın 5. ayağındaki Suudi Arabistan Grand Prix'si ile zirveyi devralan Piastri, Meksika'daki yarışa kadar 15 etap boyunca liderliği bırakmadı.

        Meksika'daki 20. etapta zafere ulaşan Norris, takım arkadaşını bir puanla geçerek yeniden zirveye yerleşmeyi başardı.

        PIASTRI 7, NORRIS 6, VERSTAPPEN 5 ETAP KAZANDI

        F1'de geride kalan 20 etapta Piastri 7, Norris 6, Verstappen ise 5 kez birincilik elde etti.

        Çin, Bahreyn, Suudi Arabistan, Miami, İspanya, Belçika ve Hollanda'da Piastri, Avustralya, Monako, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan ve Meksika'da Norris, Japonya, Emilia-Romagna, İtalya, Azerbaycan ve ABD'de Verstappen zafere ulaştı.

        Şampiyonanın Kanada ve Singapur'daki diğer iki etabını ise Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell kazandı.

        KALAN 116 PUAN KADERİ BELİRLEYECEK

        F1 heyecanı, hafta sonu Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek 21. etapla devam edecek.

        Kıyasıya şampiyonluk rekabeti, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi'deki yarışlarla tamamlanacak.

        Ufukta toplanmayı bekleyen maksimum 116 puan ise sezonun kalanında şampiyonanın kaderini belirleyecek.

        VERSTAPPEN ÜST ÜSTE 5'İNCİ, NORRIS VE PIASTRI İLK ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

        Avantajlı durumda olmamasına rağmen ivme kazanarak iddiasını ortaya koyan Verstappen, F1'de üst üste 5. zaferini hedefliyor.

        Verstappen, son 4 etapta rakiplerini geride bırakarak Alman Michael Schumacher'in art arda 5 kez şampiyon olma rekoruna ortak olmaya çalışacak.

        Norris ve Piastri ise kariyerlerinin ilk F1 şampiyonluğu için mücadele ediyor.

