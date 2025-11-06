Formula 1'de 4 etap, 3 pilot, 1 şampiyonluk koltuğu!

Formula 1'de 2025 yılı, sezona damga vuran McLaren sürücüleri Lando Norris ve Oscar Piastri ile Red Bull pilotu Max Verstappen'in kıyasıya rekabetine sahne oluyor.

Formula 1 tutkunları, son 4 etap göz önüne alındığında geride kalan 15 yılda 3 pilotun dahil olduğu en yakın puan tablosuna tanıklık ediyor.

Takımlar klasmanında üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden McLaren'da Büyük Britanyalı Norris 357 ve Avustralyalı Piastri 356 puanla pilotlar sıralamasında ilk iki basamakta bulunuyor.

Red Bull'da son 4 yılın şampiyonu Hollandalı Verstappen ise bitime 4 etap kala 321 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

İLK ÜÇ PİLOTU 36 PUAN AYIRIYOR Pilotlar klasmanında lider Norris ile üçüncü sıradaki Verstappen'in arasında 36 puan fark bulunuyor. Şampiyonada 2010'daki 20 puanlık farktan bu yana 3 pilotun dahil olduğu en çekişmeli sezon yaşanıyor. Bir ara 100 puandan fazla geriye düşen Verstappen'in son dönemdeki yükselişi, son 15 yılın en yakın sezon sonu mücadelesine sebep oldu. Organizasyonda 2010'dan itibaren son 4 etap öncesi ilk 3 sırayı ayıran puan farkları şöyle: Sezon Puan farkı 2010 20 2011 122 2012 48 2013 120 2014 73 2015 73 2016 101 2017 62 2018 124 2019 115 2020 120 2021 127,5 2022 114 2023 265 2024 71 2025 36 NORRIS HAFTALAR SONRA ZİRVEYE YERLEŞTİ Lando Norris, sezonun ilk 4 etabında pilotlar klasmanının zirvesinde yer aldı. Şampiyonanın 5. ayağındaki Suudi Arabistan Grand Prix'si ile zirveyi devralan Piastri, Meksika'daki yarışa kadar 15 etap boyunca liderliği bırakmadı. Meksika'daki 20. etapta zafere ulaşan Norris, takım arkadaşını bir puanla geçerek yeniden zirveye yerleşmeyi başardı.

PIASTRI 7, NORRIS 6, VERSTAPPEN 5 ETAP KAZANDI F1'de geride kalan 20 etapta Piastri 7, Norris 6, Verstappen ise 5 kez birincilik elde etti. Çin, Bahreyn, Suudi Arabistan, Miami, İspanya, Belçika ve Hollanda'da Piastri, Avustralya, Monako, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan ve Meksika'da Norris, Japonya, Emilia-Romagna, İtalya, Azerbaycan ve ABD'de Verstappen zafere ulaştı. Şampiyonanın Kanada ve Singapur'daki diğer iki etabını ise Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell kazandı. KALAN 116 PUAN KADERİ BELİRLEYECEK F1 heyecanı, hafta sonu Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek 21. etapla devam edecek. Kıyasıya şampiyonluk rekabeti, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi'deki yarışlarla tamamlanacak. Ufukta toplanmayı bekleyen maksimum 116 puan ise sezonun kalanında şampiyonanın kaderini belirleyecek.

VERSTAPPEN ÜST ÜSTE 5'İNCİ, NORRIS VE PIASTRI İLK ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE Avantajlı durumda olmamasına rağmen ivme kazanarak iddiasını ortaya koyan Verstappen, F1'de üst üste 5. zaferini hedefliyor. Verstappen, son 4 etapta rakiplerini geride bırakarak Alman Michael Schumacher'in art arda 5 kez şampiyon olma rekoruna ortak olmaya çalışacak. Norris ve Piastri ise kariyerlerinin ilk F1 şampiyonluğu için mücadele ediyor.