        Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinde kazanan Lando Norris!

        Brezilya GP'sinde kazanan Lando Norris!

        Formula 1'de sezonun 21. etabı Brezilya Grand Prix'sini McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        09.11.2025 - 23:10
        Brezilya'da zafer Norris'in
        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı Brezilya Grand Prix'ini McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

        Sao Paulo'da 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, düzenlenen yarış 71 tur üzerinden yapıldı.

        Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 32 dakika 01.596 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, sezonun yedinci yarışını kazandı.

        Mercedes'in İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli, liderin 10.388 saniye gerisinde ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 10.750 saniye gerisinde üçüncü oldu.

        Yarışın 8. turunda Antonelli'nin aracının çarpması sonucu Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc yarış dışı kaldı.

        Sezonun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'si, 22 Kasım Pazar günü koşulacak.

        - Pilotlar:

        1. Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan

        1. Oscar Piastri (Avustralya): 366

        3. Max Verstappen (Hollanda): 341

        4. George Russell (Büyük Britanya): 276

        5. Charles Leclerc (Monako): 214

        - Takımlar:

        1. McLaren: 756

        2. Mercedes: 398

        3. Red Bull Racing: 366

        4. Ferrari: 362

        5. Williams: 111

