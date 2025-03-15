Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        61
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        50
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        43
        Göztepe
        GÖZ
        36
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        16
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Lando Norris'in! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Lando Norris'in!

        Formula 1'de yeni sezon heyecanı başladı. Sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde sıralama turlarına McLaren takımı damga vurdu. Lando Norris sıralama turlarında ilk sırayı elde ederken, takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:55 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avustralya'da 'pole' pozisyonu Norris'in!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

        Melbourne'deki 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde, 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Büyük Britanyalı Norris, 1 dakika 15.096 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

        Norris'in 0.084 saniye gerisindeki McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.385 saniye gerisindeki Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen de üçüncü sırayı aldı.

        Avustralya Grand Prix'si yarın TSİ 07.00'de başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Habertürk Anasayfa