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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Amerika GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? 22 Ekim 2023 F1 puan durumu güncel - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Amerika GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 22 Ekim 2023 F1 puan durumu

        Formula 1'de 2023 sezonunun 18. yarışı adına nefesler tutulmuş durumda. Bugün ABD'de de düzenlenecek Grand Prix'de, Hollandalı sürücü ve lider Max Verstappen, pol pozisyonunun sahini oldu. Söz konusu yarışa kısa bir süre kala; Formula 1 Amerika GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları ve güncel puan durumunu bir araya getirdik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:55
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        • 1

          Formula 1'de heyecan bugün kaldığı yerden devam ediyor. Son şampiyon ve lider Versttappen'in bir kez daha şampiyonluğa koştuğu sezonda gözler Amerika Grand Prix'isine çevrilmiş durumda. İşte, yarışseverlerin merakla beklediği F1 Amerika yarışına dair tüm ayrıntılar...

        • 2

          FORMULA 1 AMERİKA GP NE ZAMAN?

          Formula 1'de 2023-2024 sezonu Amerika Grand Prix'si ile 22 Ekim 2023 Pazar günü saat 20:00’da başlayacak.

        • 3

          FORMULA 1 AMERİKA HANGİ KANALDA?

          Yarışseverler Formula 1 Amerika GP’sini Ssport ve Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...

        • 4

          2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (PİLOTLAR)

          1- M.Versttappen - 400 Puan

          2- S.Perez - 233

          3. L.Hamilton - 190

          4- F.Alonso - 174

          5. C.Sainz Jr. - 150

        • 5

          2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (TAKIMLAR)

          1- RedBull - 623

          2- Mercedes - 305

          3- Ferrari - 285

          4- Aston Martin - 221

          5- McLaren - 172

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
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