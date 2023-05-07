Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Motor Sporları Formula 1

Formula 1 ABD Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Sergio Perez'in

Formula 1 Miami Grand Prix'sinde sıralama turlarının galibi Red Bull pilotu Sergio Perez oldu. 'Pole' pozisyonunu elde eden Meksikalı pilot, bu akşam TSİ 22.30'daki dev yarışa ilk sıradan başlayacak.

Giriş: 07.05.2023 - 00:40 | Güncelleme: ABONE OL
Formula 1 ABD Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Sergio Perez'in
AA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. ayağı Miami Grand Prix'sine Red Bull pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacak.

Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarının bitmesine 1,5 dakika kala Ferrari pilotu Charles Leclerc kaza yaptı. Kırmızı bayraklarla ara verilen sıralama turu yeniden başlatılmadı ve 1 dakika 26.841 saniyelik zamanıyla en iyi dereceye sahip Perez, pole pozisyonunun sahibi oldu.

Meksikalı sürücünün 0.361 saniye arkasındaki Fernando Alonso (Aston Martin) 2'nciliği, pisti liderden 0.508 saniye yavaş turlayan Carlas Sainz (Ferrari) da 3'üncülüğü elde etti.

57 turluk yarış bu akşam TSİ 22.30'da başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Z ile başlayan kız isimleri
Z ile başlayan kız isimleri
Z ile başlayan erkek isimleri
Z ile başlayan erkek isimleri
"Türk milletine bir seçenek sunduk"
İnce: Memleketi düşünüyorum
İnce: Memleketi düşünüyorum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.