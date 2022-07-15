Formentera Savaşı Önemi ve Özeti: Formentera Deniz Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları

İşte, tüm detaylarıyla Formentera Deniz Savaşı…

Formentera Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Akdeniz’de büyük bir mücadeleye sahne olan Formentera Savaşı ya da Formentera Deniz Muharebesi, Aydın Reis komutasındaki Osmanlı donanması ile İspanyol filosu arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti’nin büyük bir zaferiyle sonuçlanan Formentera Deniz Savaşı tarihi 1529’dur.

Peki, Formentera Savaşı nerede yapıldı? 28 Ekim 1529 yılında gerçekleşen Formentera Deniz Savaşı ya da Formentera Deniz Muharebes,i İbiza yakınlarında bulunan Formentera Adası’nda yapılmıştır.

Formentera Deniz Savaşı Özeti

İspanya Kralı V. Carlos’un, 1520 yılında Cezayir’i ele geçirmesi üzerine; yaklaşık 5 senelik bir hazırlığın ardından Barbaros Hayreddin Paşa, Cezayir’i geri aldı. Aynı zamanda İspanya üzerine de harekete geçen Barbaros, bu sefer için yetenekli bir denizci olan Aydın Reis’i görevlendirdi.

Hem İspanya kıyılarını vurmak hem de Endülüs Müslümanlarına yardım götürmek amacıyla harekete geçen Aydın Reis komutasındaki Osmanlı donanması, ilk olarak Cezayir’in kuzeyinde bulunan Balear Adaları’nı vurdu. Ardından Valencia kıyılarına gelerek, kıyı boylarında esir olarak tutulan 200 kadar Müslümanı kurtarıp, Formentera Adası’na çekildi.

Aydın Reis komutasındaki Osmanlı donanmasının, kendi sularındaki bu faaliyetlerini haber alan İspanyol amiral Portundo, 8 büyük kadırgadan oluşan filosuyla Osmanlı donanması üzerine harekete geçti.

İki donanma Formentera Adası açıklarında karşı karşıya geldiler. Gerçekleşen savaşta, filosunu iki kanada bölerek İspanyol donanması üzerine saldıran Aydın Reis, onları bir çember içine aldı. Gerçekleşen top atışları ve göğüs göğüse muharebelerin neticesinde Osmanlı donanması, İspanyol donanmasının 8 kadırgasından 7’sini ele geçirerek savaşın kazananı oldu.

Konuya ilgi duyanlar arasında, cevabı en çok merak edilen iki soru Formentera Savaşı hangi padişah döneminde oldu? ve Formentera Savaşı Kaptanı Deryası kimdir? sorusudur. 1529 tarihinde gerçekleşen Formentera Savaşı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde olmuştur ve bu savaşta Osmanlı Devleti Kaptan-ı Derya’sı, Barbaros Hayreddin Paşa’dır.

Formentera Savaşı Nedenleri

28 Ekim 1529 yılında yapılan ve Osmanlı donanmasının büyük bir zaferiyle sonuçlanan Formentera Savaşı’nın nedenleri şu şekildedir:

Cezayir’in 1520 yılında, İspanyol kralı V. Carlos tarafından ele geçirilmesi

Osmanlı Devleti’nin, İspanya kontrolünde bulunan Endülüs Müslümanlarına yardım götürmek istemesi

Osmanlı Devleti ve İspanya’nın Akdeniz üzerindeki mücadeleleri.

Formentera Savaşı Sonuçları

8 İspanyol kadırgasından 7’si Osmanlı donanması tarafından ele geçirilmiştir.

Amiral Portundo savaş sırasında ölmüştür.

İspanyol gemilerinde kürek çeken Müslüman köleler Osmanlı Devleti tarafından kurtarılmıştır.

Ele geçirilen İspanyol askerler köle olarak Cezayir’e gönderilmiştir.

Osmanlı Devleti bol miktarda ganimet elde edilmiştir.

Formentera Savaşı Önemi

28 Ekim 1529 tarihinde gerçekleşen ve Osmanlı Devleti galibiyetiyle sonuçlanan Formentera Savaşı önemi; Akdeniz üzerindeki, 16. Yüzyıl Osmanlı Devleti – İspanya çekişmesine ışık tutuyor olmasından ileri gelmektedir.

15. Yüzyıldan itibaren Akdeniz’e hâkim olma düşüncesi, Osmanlı Devleti ve İspanya için vazgeçilmez bir siyaset haline gelmiştir. Bu siyasetin kaçınılmaz sonucu olarak da iki devlet Akdeniz’de birçok defa karşı karşıya gelmiş ve Osmanlı – İspanyol çekişmesi, 1571 İnebahtı Savaşı’na kadar artarak devam etmiştir.