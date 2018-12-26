26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ev, depo, ofis gibi kapalı alanlarda sebze, meyve ve çiçek yetiştirmeye olanak sağlayan tarım teknolojileri girişimi ForFarming, Tarvenn’den 1.4 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) iştiraki olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) çatısı altındaki girişimlerden biri olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) tarafından da desteklenen ForFarming, bireylerin ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların kendi ürünlerini üretebileceği akıllı topraksız tarım çözümleri sunuyor.
Tarıma elverişsiz atıl alanları verimli ve katkısız bitki yetiştirilebilen alanlara dönüştürebilen girişim, geliştirdiği yazılım ve kullandığı sensörler aracılığıyla her bitki tipi için gereken su ve besin miktarlarını otomatik olarak belirliyor ve farklı spektrumda aydınlatma sağlayabiliyor. Böylece akıllı telefon veya bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir bir ortamda katkısız ürünlerin üretilmesi mümkün kılınıyor.
DAHA AZ SUDAN, DAHA FAZLA ÜRÜN
Kullandığı algoritma sayesinde her bitki tipi için gereken su ve besin miktarlarını olarak belirleyebilen ForFarming'in, bitkilere ait tüm verileri sensörler yardımıyla ölçebildiği belirtildi.
Kullanılan yöntem ile, geleneksel tarıma göre yüzde 95 daha az su harcanarak yüzde 70 daha fazla mahsul üretimi sağlandığını belirten girişimin kurucusu Levent Atlas, “Tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek, bireylerin ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların daha taze, daha sağlıklı ve katkısız sebze ve meyveleri daha verimli şekilde üretebilmelerini sağlıyoruz. Tarvenn’den aldığımız yatırım ve stratejik destek ile müşteri potansiyelimizi arttırdık ve kurumsallaşma yolunda adımlar attık” dedi.
'TOPRAKSIZ TARIMA İLGİ ARTIYOR'
Artan nüfus ve azalan tarım alanları nedeniyle katkısız ürünlere ulaşım her geçen gün daha maliyetli ve zor hale geldiğini aktaran Tarvenn CEO’su Mustafa Kopuk, "Bu nedenle dünyada topraksız tarıma ilgi artıyor" dedi.
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