Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, dünya çapındaki büyümesini Portekiz, İspanya, İtalya, Belçika ve Lüksemburg’un ardından Avrupa’nın en büyük ağır ticari pazarına sahip Almanya ile sürdürüyor.
Yapılan açıklamaya göre, Ford Trucks, Batı Avrupa yayılım planlarında stratejik öneme sahip Almanya pazarına otomotiv sektöründe 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip yeni distribütörü Stegmaier Group ile iş birliği yaparak girdi.
Pandemiye rağmen, kilit önem taşıyan pazarlarda ardı ardına açılışlar gerçekleştirdiklerini belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, "Bir aracı sıfırdan ticari ürün haline dönüşene kadar, motor da dahil olmak üzere komple tasarlayacak, geliştirecek ve test edecek tüm yetenek ve altyapıya sahip konumdayız. 2019’da Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından yoğun talep gördüğümüz pazarlardan İtalya, Belçika ve Lüksemburg yapılanmamızı tamamladık. Şimdi de Ford Trucks’ın Avrupa’daki büyümesinde stratejik öneme sahip, Avrupa’nın en büyük ağır ticari pazarı olan Almanya’ya adım atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
Almanya’nın Ford Trucks markası için önemli fırsatlar barındırdığına da değinen Turfan, "Avrupa bizim ana ihracat pazarımız ve barındırdığı potansiyel ile büyüme stratejimizde büyük öneme sahip. Almanya, bu stratejinin çok önemli bir parçası. Burada, en verimli taşıma çözümleri sunan modellerimizle yeni müşterilerimize değer yaratacağız. Öte yandan Avrupa’nın tamamında kalıcı bir büyüme gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Almanya’nın ardından önümüzdeki 3 sene içerisinde Avrupa’nın tamamında bulunarak global operasyonlarımızı 55 ülkeye yaymayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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