Ford'un 1997 ve 2002 yılları arasında ürettiği spor otomobili Puma, 18 yıl sonra yeniden Türkiye yollarına döndü. Geçtiğimiz yıl tanıtılan ikinci nesil Puma, 18 yılın ardından günümüz modasına uyarak artık SUV karoser tipi ile pazarda rekabet edecek.
ABD'li üreticinin yeni nesil 1.0 litre 155 beygir gücündeki EcoBoost Hibrit teknolojisi ile satışa sunulan Puma, 192 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini aldı.
Otomobilde yer verilen 1 litrelik 125 beygir benzinli motorda ise 7 ileri otomatik şanzımanın sunulduğu belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre, 'Style' ve 'ST-Line' donanımları ile satışa sunulan Puma, ‘Style’ donanımda 1.0 litre EcoBoost 95 beygir benzinli 6 ileri manuel ve 1.0 litre Ecoboost 125 beygir 7 ileri otomatik seçenekleri ile satışa sunuldu. ‘ST-Line’ donanımda ise 1.0 litre EcoBoost Hibrit 155 beygir 6 ileri manuel seçeneği yer alıyor.
'ÇEVRECİ SÜRÜŞ VAAT EDİYORUZ'
Ford Puma’nın Türkiye'de satışa sunulması ile değerlendirmelere bulunan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, "Ford olarak, SUV ve SUV esintili crossover modellerimizi farklı müşteri gruplarının taleplerine uygun olarak çeşitlendiriyor ve farklılaştırıyoruz. Yeni Ford Puma, Türkiye’de ilk defa bir otomobilde sunduğumuz yenilikçi Ecoboost hibrit teknolojisi ile de verimli ve çevreci sürüş vaat ediyor" dedi.
EcoBoost Hibrit teknolojisinde küçük hacimli benzinli motorun elektromotor ile desteklendiği kaydedilirken, Puma’nın 1,0 litre EcoBoost benzinli motoruna kayışla bağlanan 11,5 kW gücünde entegre bir marş/jeneratörünün (BISG) devreye girdiği kaydedildi. 155 beygirli versiyonun 5,6 lt/100 km yakıt tüketimi ve 127 gr/km CO2 emisyon salım değerine (99 gr/km ve 4,4 lt/100 km NEDC) imza attığı da verilen bilgiler arasında.
Ford'tan yapılan açıklamada, 125 PS gücündeki 1.0-litre EcoBoost benzinli motorun WLTP normuna göre 138 gr/km CO2 emisyon ve 6,1 lt/100 km yakıt tüketimi (NEDC normuna göre 110 gr/km ve 4,95 lt/100 km) değerlerine imza attığı bildirildi.
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