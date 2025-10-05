Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Fora' Tiyatro Festivali'nde prömiyer yapacak

        'Fora' Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak

        Başrollerini Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz'in paylaştığı Fora, 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 4–5 Kasım'da ParibuArt'ta seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 00:23 Güncelleme: 05.10.2025 - 00:23
        'Fora' Tiyatro Festivali'nde prömiyer yapacak
        Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Fora, 29. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapacağı prömiyer için gün sayıyor. Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz’in oyuncu kadrosunda yer aldığı Fora oyunu iddialı oyuncular ve yapım ekibiyle de sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday.

        Şükran Ovalı-Şerif Erol
        Şükran Ovalı-Şerif Erol

        Hikmet Hükümenoğlu’nun kaleme aldığı, Mert Öner’in yönettiği ve Luz Creative yapımı olan Fora’nın yapımcılığını Nisan Ceren Özerten üstleniyor. Kadrosunda Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz’in yer aldığı oyunun provalarındaki sıcak ortam fotoğraf karelerine de yansıyor. Fora ekibi arasındaki uyum ve heyecan, oyunun fark yaratacağını şimdiden hissettiriyor.

        Şenay Gürler
        Şenay Gürler
        Tek mekânda ve tek zaman diliminde geçen Fora, aile bağlarını, kuşak çatışmalarını ve bireylerin kendini bulma çabasını mizahi ve dokunaklı bir dille anlatıyor. Fora, 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 4–5 Kasım’da ParibuArt’ta gerçekleşecek prömiyerinin ardından sezon boyunca sahnelerde olacak.

        Mert Öner
        Mert Öner

        Fora Oyun Tarihleri

        4 Kasım Salı 20:30 / Paribuart

        5 Kasım Çarşamba 20:30 / Paribuart

        18 Kasım Salı 20:30 / Maximum Uniq Hall

        2 Aralık Salı 20:30 / Dasdas

        17 Aralık Çarşamba 20:30 / Maximum Uniq Hall

        #İstanbul Tiyatro Festivali
        #İKSV
        #Fora
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
