        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Fora' oyunu Kasım'da sahnede

        'Fora' oyunu Kasım'da sahnede

        Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz'in rol aldığı 'Fora' adlı oyun 29. İstanbul Tiyatro Festivali'nde perdelerini açacak

        Giriş: 15.09.2025 - 16:28 Güncelleme: 15.09.2025 - 16:28
        'Fora' oyunu Kasım'da sahnede
        Luz Creative yapımı, Hikmet Hükümenoğlu’nun yazdığı, Mert Öner’in yönettiği yeni oyun Fora, Kasım ayında seyirciyle buluşuyor. Yapımcılığını deneyimli isim Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği oyunun kadrosunda tiyatronun usta isimleri Şerif Erol ve Şenay Gürler, yetenekli oyuncular Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz yer alıyor.

        Aile bağlarını, kuşak çatışmalarını ve bireylerin kendini bulma çabasını mizahi ve dokunaklı bir dille ele alan Fora, tek mekân ve tek zaman diliminde geçen tempolu kurgusuyla öne çıkıyor. Oyun, 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 4-5 Kasım’da ParibuArt’ta prömiyer yapacak ve sezon boyunca sahnede olacak.

        #İstanbul Tiyatro Festivali
        #İKSV
        #Fora
        #Şerif Erol
        #Kubilay Aka
