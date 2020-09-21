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Epic Games’in dönemsel olarak düzenlediği kampanyalar kapsamında ücretsiz olarak sunduğu oyunlar arasına bu kez futbolseverlerin tutkunu olduğu menajerlik oyunu Football Manager da girdi. Epic Games’in online mağazası üzerinden Football Manager 2020 (FM 2020) oyunu ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

24 Eylül’e kadar ücretsiz olarak indirilebilecek olan oyun, şimdiden Football Manager serisine rekor kırdırdı.

Oyunun geliştiricisi Sports Interactive’den yapılan açıklamada, Football Manager 2020’nin ücretsiz olarak sunulmaya başlandığı 17 Eylül’den bu yana 1 milyondan fazla yeni oyuncu FM 2020’ye dahil oldu. Football Manager 2020’nin dikkat çekici bu kampanya öncesindeki satış fiyatının 219 TL olduğunu de hatırlatalım.

Sports Interactive'in direktörü Miles Jacobson konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana kadar en fazla ulaştığı anlık oyuncu sayısı 90 bin seviyesine gelen FM 2020'nin, Epic Games’te ücretsiz olarak sunulmasının etkisiyle, bugün itibariyle bu sayıyı 251 bini geçerek, yeni bir rekora imza attıklarını söyledi.

Açıklanan bu sayının PC ve Mac'te Steam ve Epic Games üzerinden oynayan tüm Football Manager 2020 oyuncularını kapsadığını belirtelim.

PERŞEMBE GÜNÜ SONA ERİYOR

Yaklaşık 7 GB boyutundaki oyunun, 24 Eylül Perşembe günü TSi 18:00’e kadar oyunseverler tarafından ücretsiz olarak indirebileceğini, Sports Interactive'in FM serisinini yeni versiyonu Football Manager 2021’in ise önümüzdeki aylarda satışa çıkacağını belirtelim.