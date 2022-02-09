Folik Asit Nedir, Ne İşe Yarar ve Hangi Besinlerde Var? Folik Asit Faydaları ve Zararları!

Folik asit, vücudumuz için en önemli vitaminlerden biridir. Bu nedenle de faydaları merak konusudur. Birçok kişi tarafından folik asit ne işe yarar sorusu sıklıkla aratılmaktadır. Folik asit hakkında tüm merak edilenleri bu yazımızda sizler için derledik. Folik asitle ilgili bilgileri ve folik asit nedir, ne işe yarar, folik asit saça iyi gelir mi gibi bilgileri ve folik asit hakkındaki her şeyi aşağıdaki yazıda okuyabilirsiniz.

Folik Asit Nedir?

Folik asit, B vitamininin bir çeşidi olan B9’un sentetik yapıdaki halidir. DNA’daki kırmızı kan hücrelerinin artışında etkili bir vitamindir. Diğer ismiyle folat, sinir sisteminin gelişmesinde ve hücre oluşumunda en etkili vitaminlerden biridir. Bu nedenle folik asit eksikliği hayati önem taşımaktadır. Düzenli olarak kontrol edilmesi gereken vitaminlerden biridir.

Eğer folik asit eksikliği problemi yaşanıyorsa doktor tavsiyesiyle folik asit tabletleri kullanılabilir. Vücudun fonksiyonları açısından çok önemli bir vitamin olan folik asitin eksikliğinin yaşanmaması için folik asit açısından zengin besin maddelerinin düzenli tüketimine özen gösterilmelidir. Folik asit içeriğiyle dikkat çeken gıdalar ise şu şekilde sıralanabilir:

Baklagiller

Yeşil yapraklı sebzeler

Avokado

Turunçgiller

Brokoli

Fındık

Pancar

Sakatat

Yumurta

Çilek

Ispanak

Tahin

Buğday

Folik Asit Faydaları

Folik asit çok önemli bir vitamindir ve eksikliğinde şizofreni, vücut direncinde zayıflık, Alzheimer, halsizlik, bitkinlik, bipolar bozukluk gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Folik asit vücuda oksijen sağlar ve kan hücrelerinin oluşumuna etki eder. Bu nedenle eksikliğinde birçok sorun ortaya çıkması olasıdır. Besinlerden düzenli olarak folik asit alımı depresyona, halsizliğe, yorgunluğa iyi gelirken saç ve cilt sağlığı için de önem teşkil eder. Folik asit alımı hücre oluşumuna ve yenilenmesine katkı sağlayacağı için vücutta oluşabilecek bozuklukların önüne geçilmiş olunur.

Folik Asit Hamilelikte Kullanılır Mı?

Folik asitin hamilelikte kullanımı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle hamilelikte folik asit kullanımı bebeğin gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle gebelik planlaması yapan anne adaylarının henüz hamilelikten önce folik asit kullanımına başlaması önerilmektedir. Anne adaylarının günde 400 mcg folik asit kullanması tavsiye edilir.

Fakat bu kullanım miktarı doktorlar tarafından düzenlenmektedir. Bebeğin omurilik ve beyninin gelişiminde folik asit önemli bir rol oynamaktadır. Eğer gebelikte folik asit alımına dikkat edilmez ve ihmal edilirse “spina bifida” hastalığı gelişebilir. Bu, bebeğin omurilik gelişiminde ortaya çıkan bir anomalidir. Bu nedenle gebelikte doktorunuzun önereceği dozda folik asit kullanımı çok önemlidir.

Folik Asit Zararları

Folik asit çok önemli bir vitamin olmasının yanında her vitamin gibi fazla alımında çeşitli sorunlar meydana gelir. Bu nedenle folik asit eksikliği olan bireylerin doktorlarının önerdiği dozda folik asit kullanmaları ve bu dozu aşmamaları şiddetle önerilmektedir. Fazla folik asit alımı çocukların beyin gelişiminin yavaşlamasına sebep olabilir. Aynı zamanda b12 eksikliği olan bireylerde bu eksikliğin anlaşılamamasına da neden olabildiği gözlemlenmiştir. Aynı zamanda fazla folik asit alımının İleri yaşlardaki bireylerdeki zihinsel yavaşlığı hızlandırdığı da bilinmektedir.