Eşek Sütünün Faydaları ve Zararları: Eşek Sütü Neye İyi Gelir, Nasıl İçilir ve Faydaları Neler?

vitamin ve mineral içermektedir. Bu özelliğiyle sağlık üzerinde oldukça faydalı bir besin maddesi olma özelliğini taşır. İçeriğinde barındırdığı omega 3 ve 6 yağ asitleriyle magnezyum, fosfor, potasyum, kalsiyum, C, A, E, B1 ve B2 vitaminleri sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu görevi üstlenir. Eşek sütü faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmiştir.

Özellikle son günlerde çok konuşulmaya başlanan eşek sütü ile ilgili konular merak konusudur. Eşek sütü neye iyi gelir, eşek sütü ne işe yarar, gibi sorular kişiler tarafından sıklıkla aratılmaktadır. Eşek sütü yararlarını yazımızın devamında okuyabilirsiniz…

Eşek Sütü Faydaları

Yüksek oranda kalsiyum içerir. Bu nedenle kemik ve iskelet sağlığına önemli katkıları vardır. Kemiklerin gelişmesine yardımcı olur, diş sağlığının korunmasında önemlidir. Kemik erimesinin de önüne geçer.

İçeriğinde anti oksidanlar barındırır. Bu nedenle bağışıklığı güçlendirerek birçok hastalıkla savaşılmasına yardımcı olur.

Bağırsak sağlığını düzenleyerek kolon kanserinin önüne geçebilir. Ayrıca kabızlığa iyi gelir.

Astım ve bronşite iyi gelir.

Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Bu sayede yaşlanma belirtilerini azaltırken egzama gibi cilt hastalıklarının da önüne geçer. Ayrıca cildi besleyerek çok daha canlı ve sağlıklı bir cilt elde edilmesini sağlar. Kırışıkların önüne geçer. Cilde sürülerek de uygulanabilir.

Boğaz ağrısına ve enfeksiyonuna iyi gelir.

Antienflamatuar etkisi sayesinde iltihapların önüne geçer. Vücuttaki iltihabın temizlenmesi görevini görür.

Omega 3 içeriğiyle kalp ve damar hastalıklarının önüne geçilmesini sağlar.

Yorgunluk ve baş ağrısına iyi gelir.

Eşek sütü nasıl içilir sorusu da merak edilen konular arasındadır. Eşek sütü kullanımı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Eşek sütü süt ürünleri satan yerlerden temin edilebilmektedir ve ömrünün yalnızca 72 saat olduğu, bu süre zarfında tüketilmesi gerektiği bilinmektedir. Bu nedenle genellikle donmuş olarak satılır.

Aynı zamanda eşek sütünün kaynatılmadan tüketilmesi gerektiği bilinmektedir. Kaynatıldığında besin değerlerini kaybeden bu sütün buzunun çözdürülmesi için hafifçe ısıtılabilir. Günde 1 su bardağını geçmeyecek şekilde tüketilmesi önerilmektedir.

Eşek Sütü Zararları

Birçok hastalığa faydaları olduğu bilinen ve sağlıklı besin maddeleri arasında yer alan eşek sütünün zararı olup olmadığı da merak konusudur. Birçok kişi tarafından eşek sütünün sağlığa zararları araştırılmaktadır. Eşek sütü çok sağlıklı bir madde olsa da bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve hayati tehlikeye dahi yol açabilir.

Bu nedenle özellikle alerjik bünyeye sahip olan kişilerin eşek sütü tüketimi konusunda çok hassas olmaları ve doktora danışmadan tüketmemeleri önerilmektedir. İçerdiği birçok vitaminin yanı sıra eşek sütünde kurşun ve civa gibi maddeler bulunmaktadır. Bu nedenle fazla tüketiminde tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. İstenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak için eşek sütünün tüketim miktarına ve periyodlarına dikkat edilmelidir.