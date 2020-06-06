ABD’nin Minneapolis kentinde, polisin tutuklama esnasında zanlının boynuna baskı uygulama yetkisinin yasaklanmasına dair kararın kabul edildiği bildirildi.
Minneapolis Belediye Meclisinin polislerin tutuklama prosedürlerinin yeniden gözden geçirildiği toplantısından, polis memurlarının, gözaltına alma esnasında zanlının boynuna diziyle bastırması veya koluyla çevreleyerek boynunu sıkıştırmasının yasaklanması kararı çıktı.
Siyahi George Floyd’un, polisin diziyle boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmesi ve devamındaki protestoların ardından gelen karara göre, böyle bir uygulama yapıldığını gören diğer polis memurunun da olaya müdahalesi ve uygulamayı yapan memur arkadaşını rapor etmesi zorunlu hale getirilecek.
Minnesota Valisi Tim Walz, alınan karardan memnuniyetini dile getirdiği açıklamasında, ''Önemli bir değişiklik yapmak için hızla hareket ediyoruz. Adalet sistemimizde nesiller boyu varlığını sürdüren sistemsel eşitsizliğe dikkati çeken kritik bir adım atmalarından dolayı, Minneapolis şehrinin ortaya koyduğu liderliğe minnettarım.'' ifadesine yer verdi.
GAZ VE PLASTİK MERMİ KULLANIMI DA ONAYA BAĞLANACAK
Minnesota İnsan Hakları Departmanı ile yapılan ortak çalışma sonucu alınan karar gereği, polis memurunun, sokak protestosu benzeri olaylarda kalabalığı kontrol etmek için göz yaşartıcı gaz veya plastik mermi kullanabilmesi de bir üst amir tarafından yetkilendirme şartına bağlı olacak.
Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
ABD’de, polisin tutuklama esnasında zanlının boynuna dizi ile bastırma yetkisi eyaletlere göre değiştiği biliniyor.
New York eyaletinde, söz konusu uygulama 2000’li yılların öncesinde yasaklanmış olmasında rağmen, Floyd ile benzer bir şekilde, 2014’te Eric Garner isimli vatandaş, polisin boynuna baskı uygulaması sonucu nefessiz kalarak can vermiş, uygulamanın yasak olmasına rağmen, polis memuru Daniel Panaleo ceza almaktan kurtulmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!