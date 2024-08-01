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        Haberler Spor Futbol Almanya Florian Wirtz: Gelecekle ilgili planım yok - Futbol Haberleri

        Florian Wirtz: Gelecekle ilgili planım yok

        Bayer Leverkusen'in parlayan yıldızı Florian Wirtz, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 21:30 Güncelleme: 01.08.2024 - 21:30
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        "Gelecekle ilgili planım yok"
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        Bayer Leverkusen'in ve Almanya Milli Takımı'nın genç yıldızı Florian Wirtz, geleceği hakkında konuştu.

        "GELECEKLE İLGİLİ PLANIM YOK"

        21 yaşındaki Wirtz, "Gelecekle ilgili bir planım yok, kafamda bu konuyla ilgili herhangi bir düşünce yok. Tatilin ardından yeniden futbol oynayabildiğim için çok mutluyum. Öncelikle takımla birlikte hedeflerime ulaşmak istiyorum. Daha sonra ne olacağını göreceğiz ama bir planım yok." açıklamasında bulundu.

        Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen Wirtz'in kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

        2020 yılından bu yana Bayer Leverkusen'in A Takımı'nda sahaya çıkan Wirtz, forma giydiği 152 maçta 41 gol attı ve 50 asist yaptı.

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