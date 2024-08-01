İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu

"İRAN'DAN AKRABALARI ARAYIP BİLGİ VERDİ"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Ayhan Tanış, "Arkadaşımın baldızı, pazartesi gününden beri ulaşılamıyordu. Ulaşılamayınca İran'dan beni aradılar baldızıma ulaşamıyorum diye. Adres bilgisi ve konumunu attılar. Camı açıktı, telefonla arayınca çalıyordu ama açan olmuyordu. Biz de polis ekiplerine haber verdik. Onlar da yardımcı oldu gelip baktılar. Sonuç belli intihar etmiş. Ama net bilmiyoruz. Evlenmiş ayrılmış. Emlak şirketinde çalışan bir hanımefendi. İşinde gücünde olan bir insan. 38-40 yaşlarında. 4 senedir burada. Notta eski eşiyle alakalı bir şeyler yazmış. Ama tercüme edemediğimiz için emniyet bakıp bizi bilgilendirecek" dedi.