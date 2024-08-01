Trabzonspor-Ruzomberok maçı CANLI YAYIN

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STAT: Papara Park

HAKEM: Nenad Minakovic (Sırbistan)

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cihan, Trezeguet, Draguş.

Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Gerec.

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ruzomberok'u ağırlıyor. Bordo-mavililer, Slovakya'da oynanan ilk maçı Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR? Bordo-mavili ekip her türlü galibiyet, beraberlik veya 1 farklı mağlubiyetlerde adını bir üst tura yazdıracak. 2 farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 3 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Ruzomberok geçecek. REKLAM

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ Temsilcimiz turu geçmesi durumunda 3. Eleme turunda Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 3. Eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak. Borda-mavili ekip bu turda elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

SAVIC KADRODA YOK Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemiyor.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 151.MAÇ Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 151. maçına çıkıyor. Bordo-mavililer, geride kalan 150 maçta 55 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 192 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.