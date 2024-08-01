Paris'te cinsiyet tartışması: IOC'tan açıklama!

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları devam ederken Cezayirli Imane Khelif ve İtalyan Angela Carini boksta son 16 turunda yarı sıklet maçında karşı karşıya geldi. İtalyan sporcu müsabakanın 46. saniyesinde müsabakadan çekilirken Imane Khelif bir üst tura yükseldi. Müsabakanın ardından ise Imane Khelif hakkında 'cinsiyet tartışmaları' gündeme oturdu.

Cezayir Olimpiyat Komitesi (COA), daha önce boksör İmane Khelif'in Paris Olimpiyatları'na katılımı konusunda ortaya atılan 'cinsiyet' iddialarını kınamıştı.

Khelif, Paris 2024'e katılımı tartışmalı olan iki sporcudan biri. Khelif, daha önce Yeni Delhi'deki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan 'cinsiyet testini' 'testesteron seviyesi' nedeniyle men edilmişti.

Tayvanlı Ln-Tu-ting de aynı organizasyonda bronz madalya kazanmış; yine aynı şekilde cinsiyet uygunluk testini geçemediği için bronz madalyası elinden alınmıştı. REKLAM İtalya'nın aile bakanı Eugenia Roccella ve spor bakanı Andrea Abodi, Paris'teki uygunluk kuralları konusunda endişelerini dile getirdiler ve bu endişeler, kadınlar boks müsabakasındaki bazı boksörler tarafından da paylaşıldı. Cezayir Olimpiyat Komitesi yaptığı açıklamada "COA, saygın atletimiz İmane Khelif'in bazı yabancı medya kuruluşları tarafından asılsız propaganda ile hedef alınmasını ve kötülenmesini şiddetle kınamaktadır." dedi.

Salı günü IOC sözcüsü Mark Adams da "Bu sporcular yıllardır birçok kez yarıştılar, aniden ortaya çıkmadılar - Tokyo'da da yarıştılar." ifadelerini kullandı. 2023 Boks Dünya Şampiyonası, Khelif ve Lin'in diskalifiye edildiği etkinlik, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından düzenlendi. Ancak geçen haziran ayında, Rusya'nın başkanlık ettiği bu kuruluş, IOC tarafından sporun dünya yönetim organı statüsünden çıkarıldı ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki boks müsabakalarını düzenleyen IOC, Paris 2024 için de aynı görevi üstlendi. Cezayirli Imane Khelif daha önce 2020 yılında milli boksörümüz Esra Yıldız ile karşılaşmış; altın madalyayı Esra Yıldız kazanmıştı.

IBA, IOC'YE MEKTUP GÖNDERDİ Uluslararası Boks Birliği (IBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) Khelif ile ilgili gönderdiği mektubunda, şu bilgileri verdi: "24 Mart 2023 tarihinde IBA, sporcular Lin Yu-ting ve Imane Khelif'i 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye etmiştir. Bu diskalifiye, IBA Yönetmeliğinde belirtildiği gibi kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamamalarının bir sonucuydu. Unutulmaması gereken bir nokta, sporcular testosteron testine tabi tutulmamış ancak ayrıntıları gizli tutulan ayrı ve tanınmış bir teste tabi tutulmuşlardır. Bu test, her iki sporcunun da gerekli uygunluk kriterlerini karşılamadığını ve diğer kadın yarışmacılara göre rekabet avantajına sahip olduklarını kesin olarak göstermiştir."

TÜRKİYE BOK FEDERASYONU'NDAN IOC'YE "KHELIF" BAŞVURUSU Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i, Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elemesi halinde bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek. Türkiye Boks Federasyonu IOC'ye başvuru yaptı. Başvuruda Khelif'in, "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği" hatırlatılarak oyuncunun organizasyondan diskalifiye edilmesi ifade edildi. IOC BAŞVURUYU REDDETTİ IOC, IBA ve Türkiye Boks Federasyonunun yaptığı başvuruyu reddetti. IOC, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks turnuvasına katılan tüm sporcular, müsabakaların uygunluk ve giriş düzenlemelerinin yanı sıra Paris 2024 Boks Birimi (PBU) tarafından belirlenen tüm geçerli tıbbi düzenlemelere uyarlar. Önceki olimpik boks müsabakalarında olduğu gibi, sporcuların cinsiyeti ve yaşı pasaportlarına göre belirlenmektedir. İki sporcu, 2023'teki IBA Dünya Şampiyonasının sonlarına doğru, herhangi bir yasal süreç olmaksızın aniden diskalifiye edildiler. Bu iki sporcuya yönelik mevcut saldırı, özellikle de bu sporcuların uzun yıllardır üst düzey müsabakalarda yarıştıkları göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir uygun prosedür olmaksızın alınan bu keyfi karara dayanmaktadır. Böyle bir yaklaşım iyi yönetişime aykırıdır. Uygunluk kuralları müsabakalar devam ederken değiştirilmemeli ve herhangi bir kural değişikliği uygun süreçleri takip etmeli ve bilimsel kanıtlara dayanmalıdır."