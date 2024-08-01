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        Haberler Gündem Hava Durumu Mevsim normallerine dönüyor muyuz? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı | Son dakika haberleri

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Mevsim normallerine dönüyoruz

        Bunaltıcı yaz sıcaklıkları yerini mevsim normallerine mi bırakıyor? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı...

        Giriş: 01.08.2024 - 19:18 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:24
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        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
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        İstanbul’da Ağustos ayı, Temmuz’a göre daha rahat geçecek görünüyor. Uzun vadeli tahminlerde çok sık değişim olur, kavurucu bir sıcak hava dalgası belki de Ağustos ayının 3. haftası yeniden herkesi bunaltabilir. Fakat yakın vadede Marmara Bölgesi için (Trakya biraz daha sıcak) hava koşulları mevsim normallerine yakın seyredecek.

        MARMARA'DA PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

        Sıcak yaz havasında İstanbul gelecek günleri 31 ila 34°C’lerde geçirirken, gece saatleri sıcaklık 20-21°C’lere kadar düşüyor. Uyku meselesi şimdilik İstanbul’da yaşayanlar için mesele olmaktan çıkıyor. Marmara’da bu pazar günü birkaç merkezde gök gürültülü sağanak görülebilir. Edirne ve çevresinde yaz yağmurları kısa süreli geçişler yapabilir.

        GÜNEYDOĞU'DA GÜNEŞLİ GÜNLER

        Ancak Türkiye’nin güney ve batı bölgelerinde ateş çok da azalmıyor. İzmir gelecek 3-4 gün daha 35-38°C’lerde seyrederken, gece sıcaklıkları 26-27°C’lerde. Antalya’da yüksek sıcaklık değil ama yüksek bağıl nem rahatsız ediyor, Mersin, Adana, Antakya, Hatay ve yakın çevreleri de su buharının varlığını hiç unutamıyor. Güneydoğu’da güneşli günler sürerken Diyarbakır ve çevresi 38-40°C’lerde.

        TEMMUZ'DAN SONRA MAKUL AĞUSTOS

        Karadeniz’de sadece doğudaki merkezlerde yağmur görebiliyoruz, onlar da iyice zayıf ve bölge genelinde tam bir yaz havası yaşanıyor. Fakat Karadeniz kıyılarında yağmur oluşmayınca, su buharının yoğun varlığı tıpkı Akdeniz’de olduğu gibi bunaltıcılığı arttırıyor. Belki de en iyisi yaylalara, tercihen 1000-1200 metre civarına yükselmek gerek. Hava oralarda gece 8-10°C’ye kadar soğurken yastık yorgan aratıyor. Türkiye’de aşırı sıcak geçen Temmuz ayının ardından, bu Ağustos görünümü daha makul, canlı yaşamı ve hepimiz için daha rahat havalar vaat ediyor.

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        #hava durumu
        #hüseyin öztel
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