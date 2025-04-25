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        Haberler Sağlık Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle taşınacak | Sağlık Haberleri

        Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle taşınacak

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:06 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:06
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        Deprem riski nedeniyle taşınıyor
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        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınıyor.

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, yaptığı açıklamada, " İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak" ifadelerini kullandı.

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