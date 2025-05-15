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        Haberler Spor Transfer Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı - Futbol Haberleri

        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı

        İtalya ekiplerinden Como 1907 ve Roma'nın Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 18:35 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:35
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          İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile Como 1907'nin Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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          Tuttomercatoweb'te yer alan haberde, İki İtalyan takımın dışında Fiorentina'nın da devreye girdiği ancak transfer görüşmesi olmadığı aktarıldı.

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          Roma'nın ise şehri iyi tanıyan bir yedek golcü aradığı, bu futbolcunun da Edin Dzeko olduğu belirtildi. Ayrıca haberde Como'nun genç forvet hattına tecrübeli golcü takviyesi için Edin Dzeko'yu düşündüğü söylendi.

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          BU SEZONKİ PERFORMANSI

          Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkan 39 yaşındaki Bosnalı, bu müsabakalarda 20 gol atıp 8 de asist yaptı.

        • 5
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