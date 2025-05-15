Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
İtalya ekiplerinden Como 1907 ve Roma'nın Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile Como 1907'nin Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
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Tuttomercatoweb'te yer alan haberde, İki İtalyan takımın dışında Fiorentina'nın da devreye girdiği ancak transfer görüşmesi olmadığı aktarıldı.
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Roma'nın ise şehri iyi tanıyan bir yedek golcü aradığı, bu futbolcunun da Edin Dzeko olduğu belirtildi. Ayrıca haberde Como'nun genç forvet hattına tecrübeli golcü takviyesi için Edin Dzeko'yu düşündüğü söylendi.
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BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkan 39 yaşındaki Bosnalı, bu müsabakalarda 20 gol atıp 8 de asist yaptı.
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