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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Flaş gelişme: Gökhan İnler Beşiktaş'ta! - Beşiktaş Haberleri

        Flaş gelişme: Gökhan İnler Beşiktaş'ta!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar bir dönem formasını giyen Gökhan İnler ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 10:29 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:40
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          Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

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          Siyah-beyazlılar deneyimli futbolcu Gökhan İnler ile anlaşma sağladı.

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          Gökhan İnler'in bu sezon futbolcu bir sonraki yıl ise sportif direktör olması planlanıyor.

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          Beşiktaş'ın 39 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

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          Gökhan İnler, Adana Demirspor formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 4 gol, 6 asist yaptı.

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          Daha önce de Beşiktaş forması giyen tecrübeli futbolcu, 30 maça çıkmış ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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