Flamingo adasının yeni sakinleri kıtalar arası uçuşa hazırlanıyor

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip olan flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı artemia salina ile besleniyor. Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavrular, 3'üncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor. Flamingo yavrularının kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışma yapıyor.