Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Flamingo adasının yeni sakinleri kıtalar arası uçuşa hazırlanıyor

        Flamingo adasının yeni sakinleri kıtalar arası uçuşa hazırlanıyor

        İzmir Kuş Cenneti'nde mayıs ayında yumurtadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, farklı ülkelere göç için kendileri için 'kreş' vazifesi gören kuluçka adasında kanat çırpmayı öğreniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan Gediz Deltası'ndaki İzmir Kuş Cenneti'nde 2012 yılında oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adası, yaz dönemi yılın en hareketli günlerini geçiriyor. Dünyanın en büyükleri arasında gösterilen adada 30 ila 32 günlük kuluçka dönemini tamamlayan 15 bin civarındaki yavru, mayıstan itibaren yumurtalarının kabuklarını kırarak dünyaya gözlerini açıyor.

        • 2

          Famingo yavruları yumurtadan çıktıktan 20 ila 25 gün sonra ise suyla tanışıyor. Yeni doğan yavruların suda toplu olarak bulundukları yere ise kreş adı veriliyor. Vakitlerinin büyük bir kısmını kreşte geçiren yavrular, zaman zaman da dünyaya geldikleri adaya çıkıyorlar.

        • 3

          Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip olan flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı artemia salina ile besleniyor. Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavrular, 3'üncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor. Flamingo yavrularının kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışma yapıyor.

        • 4

          DÜNYANIN EN BÜYÜK YAPAY FLAMİNGO ADASI

          İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Murat Aslanapa, Türkiye'nin 14 Ramsar alanından biri olan Gediz Deltası Sulak Alanındaki flamingo adasının dünyanın en büyük yapay flamingo üreme adası özelliğini taşıdığını söyledi.

        • 5

          Flamingoların kuluçka döneminin genellikle nisan ayının ilk haftası ile mayıs ayının ilk haftası arasında olmak üzere 30-32 gün olduğunu anlatan Aslanapa, mayıs ayında dünyaya gelen flamingoların bu dönemlerde doğdukları adanın yanında suya indiğini belirtti.

        • 6

          Söz konusu alanı kreş olarak tanımladıklarını ifade eden Aslanapa, flamingo üreme adasının kuluçka döneminden önce kuşlar için özel olarak hazırlandığını anlattı. Adanın 24 saat boyunca kameralarla izlendiğini dile getiren Murat Aslanapa, şunları kaydetti:

        • 7

          "Flamingolar önce rüzgara karşı kanat çırparak uçma denemelerine başlıyor, sonra da diğer sulak alanlara dağılıyorlar. Flamingolar ülkemizde sadece iki yerde ürüyor. Birisi Tuz Gölü, birisi şu an içinde bulunduğumuz Gediz Deltası. Uçmayı öğrendikten sonra buradan çıkıp Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Tunus gibi ülkelere rahatlıkla gidebiliyorlar.

        • 8

          Oradan da bize gelebiliyorlar. Örneğin 2019 yılında buradaki yavru flamingolara halkalama çalışması yapıldı. Halkalandıktan 2 ay sonra flamingolardan bir tanesi İtalya'nın Napoli kentine gitmiş. Yine halkalandıktan 2,5 ay sonra Mallorca Adası'na gitmiş, Yani demek ki bunlar 4,5 aylıkken oralara ulaşabiliyor."

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        55 milyon liraya sattı
        55 milyon liraya sattı
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güzellik kriterleri masada
        Güzellik kriterleri masada
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Habertürk Anasayfa