        Haberler Kültür-Sanat Müzik Flamenko efsanesi Vicente Amigo geliyor

        Flamenko efsanesi Vicente Amigo geliyor

        Flamenko gitarının yaşayan efsanesi, Grammy ödüllü Vicente Amigo, 1 Ekim 2025'te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak...

        Giriş: 30.08.2025 - 00:34 Güncelleme: 30.08.2025 - 00:34
        Flamenko efsanesi geliyor
        Dünya çapında flamenko gitarının en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen flamenkonun sınırlarını zorlayan bir virtüöz Grammy ödüllü Vicente Amigo, 1 Ekim 2025’te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşuyor. Stagepass organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel konser, tutkulu melodiler ve büyüleyici bir sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

        Paco de Lucia'nın tahtının varisi; Sting'ten Bob Dylan'a, John McLaughlin'den Alejandro Sanz'a kadar dünyaca ünlü isimlere gitarıyla hayat veren, dünyanın dört bir yanındaki konserleriyle efsaneleşen Grammy ödüllü flamenko starı Vicente Amigo, etkileyici tekniği ve duygusal derinliğiyle tanınıyor. Latin Grammy ödüllü sanatçı, Tierra, Memoria de los Sentidos ve Poeta gibi albümleriyle flamenkonun sınırlarını genişletmeye devam ediyor.

        Özel ödüllerle taçlanmış bir kariyer

        2000 yılında profesyonel kariyerine büyük prestij getiren "Endülüs Madalyası" ile ödüllendirilen sanatçı aynı yılın Ekim ayında, kendisine Latin Grammy ödüllerinde "En İyi Flamenko Albümü" ödülünü kazandıran "Ciudad de Las Ideas (Fikirler Kenti)"ni yayınladı. Bu albümle İspanya'nın en önemli ödüllerinden Premio Onda'yı da alan Vicente Amigo, Cordoba şehri tarafından "şehrin oğlu" unvanıyla ödüllendirildi.

        Vicente Amigo'nun 1 Ekim gecesi geçtiğimiz yıl yayınlanan yeni albümü 'Andenes del Tiempo'dan şarkıların yanı sıra zengin kariyerine genel bir bakışla sahnede olacağı konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

